Ko je ‘grenlandski Ilija Čvorović’, a ko ‘sumnjivi podstanar’

Danski mediji javljaju o pokušaju američkih državljana da se infiltriraju u grenlandsko društvo i promovisanje njegovog otcepljenja od Danske.

Getty Images Nemački ratni brod pristaje u Grenland - autonomnu teritoriju Kraljevine Danske. Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen pozvao je najvišeg američkog diplomatu u Kopenhagen, posle izveštaja da američki državljani sprovode „tajne operacije uticaja“ na Grenlandu. Citirajući izvore, javni servis Grenlanda objavio je da je cilj tih američkih državljana bio infiltriranje u grenlandsko društvo i promocija njegovog otcepljenja od Danske u korist