Fon der Lajen posle razgovora s Trampom: Putin treba da dođe za pregovarački sto

Beta pre 54 minuta

Ruski predsednik Vladimir Putin "treba da dođe za pregovarački sto" rekla je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posle telefonskog razgovora s predsednikom SAD Donaldom Trampom.

"Treba da garantujemo pravedan i trajan mir za Ukrajinu sa čvrstim i verodostojnim garancijama bezbednosti", rekla je ona na društvenoj mreži Iks i da će Evropska unija "u potpunosti učestvovati u davanju tih garancija".

Evropljani nastoje svim sredstvima da utiču na razgovore o bezbednosti u Ukrajini i na kontinentu uopšte.

Saveznici Kijeva intenzivno pregovaraju o tipu garancija bezbednosti Ukrajine koje bi dali da bi se sprečio svaki mogući novi ruski napad na tu zemlju pošto se i ako se postigne mirovni sporazum s Moskvom.

Ti pregovori su se vidno ubrzali od sastanka Trampa i Putina na Aljasci 15. avgusta. Usledio je sastanak u Beloj kući Trampa, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i sedam evropskih lidera.

Fon der Lajen je rekla da je danas razgovarala i sa Zelenskim posle velikog ruskog bombardovanja Kijeva gde je poginulo najmanje 14 osoba i oštećene su prostorije delegacije Evropske unije.

(Beta, 28.08.2025)

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaUkrajinaEvropska komisijaDonald Tramp

