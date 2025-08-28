Paradi u Pekingu 3. septembra prisustvovaće Kim Džong Un, Vladimir Putin i Masud Pezeškijan

Beta pre 1 sat

Kina je danas saopštila da će severnokorejski lider Kim Džong Un, ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra povodom proslave 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

Visoki zvaničnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hong Lej danas je najavio dolazak severnokorejskog lidera i potvrdio prisustvo ruskog i iranskog predsednika paradi u Pekingu.

Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javila je da će paradi prisustvovati 26 stranih lidera.

Ovo će biti prva poseta Kim Džong Una Kini od januara 2019. godine.

Peking planira da prikaže svoju vojnu moć svetu paradom na aveniji koja se graniči sa Trgom Tjenanmen.

Kina će takođe u subotu i nedelju ugostiti oko 20 stranih lidera na samitu Šangajske organizacije za saradnju.

(Beta, 28.08.2025)

Povezane vesti »

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Blic pre 7 minuta
Kina likuje: Si, Putin i Kim Džong Un rame uz rame, oko njih najmodernije oružje: Evo kog datuma će se sve odigrati

Kina likuje: Si, Putin i Kim Džong Un rame uz rame, oko njih najmodernije oružje: Evo kog datuma će se sve odigrati

Blic pre 6 minuta
Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i predsednik Vučić

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i predsednik Vučić

RTV pre 36 minuta
Putin i Kim Džong Un dolaze u Peking na vojnu paradu

Putin i Kim Džong Un dolaze u Peking na vojnu paradu

Slobodna Evropa pre 32 minuta
Paradi u Pekingu 3. septembra prisustvovaće Kim Džong Un, Vladimir Putin i Masud Pezeškijan

Paradi u Pekingu 3. septembra prisustvovaće Kim Džong Un, Vladimir Putin i Masud Pezeškijan

Radio sto plus pre 41 minuta
Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i predsednik Vučić

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i predsednik Vučić

Euronews pre 26 minuta
Kina slavi Dan pobede, dolaze Putin, Fico, Vučić i još dvadesetak svetskih lidra

Kina slavi Dan pobede, dolaze Putin, Fico, Vučić i još dvadesetak svetskih lidra

Politika pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNPekingKinaKim Džong Un

Svet, najnovije vesti »

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje 13 mrtvih, više od 40 ranjenih

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje 13 mrtvih, više od 40 ranjenih

BBC News pre 2 minuta
Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Blic pre 7 minuta
U EU registovano 914.680 novih automobila u julu, za 7,4 odsto više nego lane

U EU registovano 914.680 novih automobila u julu, za 7,4 odsto više nego lane

RTV pre 6 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev –14 stradalo, 48 povređenih; Rusija: Oboreno više od 100 dronova tokom noći

UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev –14 stradalo, 48 povređenih; Rusija: Oboreno više od 100 dronova tokom noći

RTV pre 1 minut
Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa": Ubica iz Amerike objavio jezive snimke dva sata pre napada na školu (foto, video)

Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa": Ubica iz Amerike objavio jezive snimke dva sata pre napada na školu (foto, video)

Blic pre 6 minuta