Sunčani dani pred olujni vikend! Oglasio se RHMZ, evo šta nas čeka do kraja nedelje: Temperatura do 40 stepeni, pa pljuskovi sa grmljavinom

Do kraja večeri očekuje se pretežno vedro vreme, dok nas u narednim danima očekuju značajne promene u vremenskim prilikama. Vremenska prognoza za četvrtak i petak najavljuje veoma visoke temperature, dok će vikend doneti prolazno naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.

- Tokom četvrtka i petka sunčano i osetno toplije vreme. U četvrtak se očekuju maksimalne temperature od 32 do 36 stepeni Celzijusa, dok će u petak temperature biti još više - u većini mesta od 35 do 38 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini, gde će najviša dnevna temperatura biti oko 33 stepena. U košavskom području biće vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati udare olujne jačine - piše u najnovijoj