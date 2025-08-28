Sunčani dani pred olujni vikend! Oglasio se RHMZ, evo šta nas čeka do kraja nedelje: Temperatura do 40 stepeni, pa pljuskovi sa grmljavinom

Blic pre 5 sati
Sunčani dani pred olujni vikend! Oglasio se RHMZ, evo šta nas čeka do kraja nedelje: Temperatura do 40 stepeni, pa pljuskovi…

Do kraja večeri očekuje se pretežno vedro vreme, dok nas u narednim danima očekuju značajne promene u vremenskim prilikama. Vremenska prognoza za četvrtak i petak najavljuje veoma visoke temperature, dok će vikend doneti prolazno naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.

- Tokom četvrtka i petka sunčano i osetno toplije vreme. U četvrtak se očekuju maksimalne temperature od 32 do 36 stepeni Celzijusa, dok će u petak temperature biti još više - u većini mesta od 35 do 38 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini, gde će najviša dnevna temperatura biti oko 33 stepena. U košavskom području biće vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati udare olujne jačine - piše u najnovijoj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 28. avgust: Danas sunčano i veoma toplo

Vremenska prognoza za 28. avgust: Danas sunčano i veoma toplo

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Novinari N1 i Nove maltretirani i u hotelu Bristol zbog pokušaja da dobiju izjavu od Stena Milera (VIDEO)

Novinari N1 i Nove maltretirani i u hotelu Bristol zbog pokušaja da dobiju izjavu od Stena Milera (VIDEO)

Danas pre 20 minuta
Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta: Naš kolega u Novom Sadu uhapšen u autobusu

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta: Naš kolega u Novom Sadu uhapšen u autobusu

Danas pre 20 minuta
Sijarto: Uskoro nastavak isporuka nafte u Mađarsku preko naftovoda "Družba"

Sijarto: Uskoro nastavak isporuka nafte u Mađarsku preko naftovoda "Družba"

Blic pre 45 minuta
Vremenska prognoza za 28. avgust: Danas sunčano i veoma toplo

Vremenska prognoza za 28. avgust: Danas sunčano i veoma toplo

Beta pre 1 sat
Vremeplov: Sava Nemanjić hirotonisan za prvog srpskog arhiepiskopa

Vremeplov: Sava Nemanjić hirotonisan za prvog srpskog arhiepiskopa

RTV pre 1 sat