Od ponedeljka jeftinije oko 20.000 proizvoda: Evo ko će kontrolisati cene u prodavnicama

Mondo pre 15 minuta  |  Nevena Davidović
Od ponedeljka jeftinije oko 20.000 proizvoda: Evo ko će kontrolisati cene u prodavnicama

Vlada Srbije danas donosi Uredbu o ograničavanju trgovačkih marži, potvrdio je za RTS ministar finansija Siniša Mali.

Prema njegovim rečima od ponedeljka će oko 20.000 prozvoda imati nižu cenu. Ministar finansija kaže da je uredba o snižavanju trgovačkih marži rezultat razgovora sa predstavnicima trgovačkih lanaca. "Nismo izašli sa ovim merama protiv trgovinskih lanaca već smo seli sa njima i postigli konačan odgovor. Ne radimo protiv bilo koga, nikome nije cilj da uništava svoju privredu. Od 1. septembra svi će moći da vide da li će ova mera dati rezultate. Tržišna inspekcija
