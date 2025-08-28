Studenti objavili fotografije povređenih kolega i građana: Policija sinoć bacala pirotehniku ispred Filozofskog fakulteta, jedna osoba ostala bez sluha

Studenti u blokadi Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu objavili su na društvenim mrežama zastrašujuće fotografije svojih kolega i građana koji su sinoć povređeni od strane pripadnika policije i Žandarmerije u sukobima ispred Filozofskog fakulteta.

Građani, studenti i policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija s ukobili su se sinoć ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Plato ispred fakulteta potpuno je bio okupiran policijom. Došlo je do ispaljivanja pirotehnike, prskanja biber sprejom i guranja na ulazu na fakultet. Policija je ponovo pokazala svoju brutalnost nad akademcima koji su se okupili ispred fakulteta kako bi dekanu Milivoju Alanoviću koji je već treći dan unutar zgrade, poručili da