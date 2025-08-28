Studenti pozvali na protest ispred Filozofskog fakulteta: „Dođite da ga zajedno oslobodimo“

Studenti novosadskog Filozofskog fakulteta u blokadi pozvali su sve u 19 časova ispred zgrade Fakulteta, kako bi "zajedno oslobodili ovu ustanovu". Studenti su pourčili da je njihov Fakultet i dalje okupiran, nakon što ga je pre dva dana dekan Milivoj Alanović "zauzeo" sa još petnaestak saradnika.

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu objavili su na zvaničnom profilu na društvenoj mreži Iks novi poziv za okupljanje. Kako su naveli, njihov Fakultet je i dalje okupiran nakon što ga je pre dva dana iznenada „zauzeo“ dekan ovog Fkaulteta Milivoj Alanović sa još petnaestak saradnika. Studenti su pozvali sve u 19 časova ispred zgrade Fakulteta, a podsetili su i da je sutra u 12 časova saslušanje njihovog kolege Pavla kog je policija sinoć privela. Podsetimo,