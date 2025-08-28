Ruska nafta ponovno krenula naftovodom Družba

BUDIMPEŠTA - Opskrba Mađarske i Slovačke sirovom ruskom nafrom putem naftovoda Družba ponovno je započela nakon prekida uzrokovanog ukrajinskim napadom u Rusiji prošlog tjedna, priopćili su u četvrtak mađarska naftna kompanija MOL i slovački ministar gospodarstva.

Slovačka i Mađarska i dalje pokrivaju većinu svojih potreba za naftom iz Rusije i žele zadržati te isporuke unatoč naporima Europske unije da se udalji od korištenja ruskih prirodnih bogatstava. Opskrba im je u više navrata prekinuta prošlog tjedna, a od 21. kolovoza nije bilo isporuka, nakon što je Ukrajina pogodila pumpnu stanicu Unecha. Slovačka ministrica gospodarstva Denisa Sakova u četvrtak je obavijestila o nastavku opskrbe putem naftovoda Družba u objavi na