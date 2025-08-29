Ovo je heroina koja je spasila bebu: Šetala psa Zemunom kada je naišla na kesu iza kontejnera: "Beba je bila u peškiru, modra..."

Blic pre 2 sata
Ovo je heroina koja je spasila bebu: Šetala psa Zemunom kada je naišla na kesu iza kontejnera: "Beba je bila u peškiru…

Beba stara sedam dana pronađena je jutros iza kontejnera u Zemunu. Nju je, kako saznajemo, pronašla žena koja je šetala psa.

Kako saznajemo, Maja Miladinović, žena je kao i svakog jutra šetala psa Dunavskom ulicom u Zemunu kada je naišla na kesu iza kontejnera u kojoj se nešto mrdalo. - Pomislila sam da se kuče ili mače, ali kada sam se približila videla sam da je beba. Beba je jedva disala i bila je modra - kaže ona. Prema njenim rečima beba je bila umotana u peškir. Bebu je ekipa Hitne pomoći prevezla u zemunsko porodilište, potvrđeno je za Tanjug u Hitnoj pomoći. Još uvek nije poznato
