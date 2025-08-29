Uhapšena majka osumnjičena da je bebu ostavila u Zemunu kod kontejnera

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Uhapšena majka osumnjičena da je bebu ostavila u Zemunu kod kontejnera

BEOGRAD - Policija je po nalogu Višeg javnog tužilašva u Beogradu uhapsila devetanestogodišnju majku A. S., koja je ostavila svoju bebu staru 20 dana pored jednog kontejnera u Zemunu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Policijske stanice Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli i uhapsili A. S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je pored kontejnera u toj opštini ostavila svoju bebu staru 20 dana, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, ona se sumnjiči da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, A.S. je jutros pored kontejnera, u Zemunu, ostavila u najlon kesi svoju
