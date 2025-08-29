Spasila bebu koju je našla pored kontenjera, Pa odlučila da je usvoji Potrešena pevačica se oglasila: "Gde će ti duša..."

Iz Centra za socijalni rad objasnili su koja je sada procedura čeka i da li je to uopšte moguće realizovati

Nakon što je cela Srbija ostala u neverici kada su jutros stigle jezive vesti o bebi od svega nedelju dana, koja je bačena kod kontejnera u Zemunu, oglasila se pevačica Natalija Trike Fx i uputila poruku ženi koja je spasila bebu. Izvesna Maja rano jutros je pronašla i spasila odbačenu devojčicu, koja je ostavljena da se uguši u kesi. Tim povodom se oglasila i Natalija ispod jednog posta na Instagramu i javno joj se obratila. - Pa ženo, hvala Bogu da si našla da si