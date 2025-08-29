Uhapšena majka (19) se tereti za pokušaj ubistva Oglasio se Dačić o bebi staroj 20 dana koja je ostavljena pored kontejnera u Zemunu: Otkrio nove detalje!

Kurir pre 25 minuta
Uhapšena majka (19) se tereti za pokušaj ubistva Oglasio se Dačić o bebi staroj 20 dana koja je ostavljena pored kontejnera u…

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih Ivica Dačić poslova izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli i uhapsili A.

S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli su i uhapsili A. S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, ona je jutros pored kontejnera, u Zemunu, ostavila u najlon kesi svoju bebu starosti 20 dana, a zatim otišla sa lica mesta. Osumnjičenoj je određeno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ovo je heroina koja je spasila bebu: Šetala psa Zemunom kada je naišla na kesu za kontejnera: "Beba je bila u peškiru…

Ovo je heroina koja je spasila bebu: Šetala psa Zemunom kada je naišla na kesu za kontejnera: "Beba je bila u peškiru, modra..."

Blic pre 10 minuta
Uhapšena majka osumnjičena da je bebu ostavila u Zemunu kod kontejnera

Uhapšena majka osumnjičena da je bebu ostavila u Zemunu kod kontejnera

RTS pre 9 minuta
Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu: Tereti se za pokušaj teškog ubistva

Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu: Tereti se za pokušaj teškog ubistva

Mondo pre 10 minuta
Dačić se oglasio o hapšenju majke koja je ostavila bebu kod kontejnera: Za ovo se sumnjiči

Dačić se oglasio o hapšenju majke koja je ostavila bebu kod kontejnera: Za ovo se sumnjiči

Telegraf pre 40 minuta
Uhapšena majka koja je bebu ostavila pored kontejnera u Zemunu

Uhapšena majka koja je bebu ostavila pored kontejnera u Zemunu

N1 Info pre 2 sata
Uhapšena majka osumnjičena da je bebu ostavila u Zemunu kod kontejnera

Uhapšena majka osumnjičena da je bebu ostavila u Zemunu kod kontejnera

RTV pre 2 sata
Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu: Sumnjiči se za pokušaj teškog ubistva

Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu: Sumnjiči se za pokušaj teškog ubistva

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistarstvo unutrašnjih poslovaZemun

Društvo, najnovije vesti »

Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Lučić-Miler: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Lučić-Miler: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

N1 Info pre 5 minuta
Bačulov pušten na slobodu, pritvor nije određen ni studentu Pavlu ni aktivisti Milošu

Bačulov pušten na slobodu, pritvor nije određen ni studentu Pavlu ni aktivisti Milošu

N1 Info pre 45 minuta
Centar za nestalu decu upozorava: Srbija i dalje bez javnog registra nestalih lica

Centar za nestalu decu upozorava: Srbija i dalje bez javnog registra nestalih lica

Beta pre 0 minuta
Ministarstvo odbrane: U toku obuka pilota 119. mešovite helikopterske eskadrile na helikopterima H-145

Ministarstvo odbrane: U toku obuka pilota 119. mešovite helikopterske eskadrile na helikopterima H-145

RTV pre 0 minuta
Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Sadistički nas muče i hiljadu puta puštaju "bebeći plač", ali ja ostajem celu noć…

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Sadistički nas muče i hiljadu puta puštaju "bebeći plač", ali ja ostajem celu noć (video)

Blic pre 10 minuta