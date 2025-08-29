Uhapšena majka (19) se tereti za pokušaj ubistva Oglasio se Dačić o bebi staroj 20 dana koja je ostavljena pored kontejnera u Zemunu: Otkrio nove detalje!

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih Ivica Dačić poslova izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli i uhapsili A.

S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli su i uhapsili A. S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, ona je jutros pored kontejnera, u Zemunu, ostavila u najlon kesi svoju bebu starosti 20 dana, a zatim otišla sa lica mesta. Osumnjičenoj je određeno