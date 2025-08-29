Vlada promenila uredbu zbog pritiska trgovaca na dobavljače

Bloomberg Adria pre 5 sati  |  Dragana Tomić
Vlada promenila uredbu zbog pritiska trgovaca na dobavljače

Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, izjavila je u petak da su trgovinski lanci dan pre toga, kada je doneta Uredba o ograničavanju marži na 20 odsto, počeli da pritiskaju proizvođače da potpišu anekse ugovora pre stupanja Uredbe na snagu 1. septembra.

Ona je najavila da će Vlada Srbije odmah reagovati, s obzirom na to da Uredba može da se koriguje i svake nedelje ako treba, a sve kako bi zaštitila proizvođače i potrošače. Vlada Srbije je na vanrednoj sednici u petak usvojila dopunjenu Uredbe o ograničavanju marži trgovinskih lanaca kojom je ograničen logistički rabat i druge naknade, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine. Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu
