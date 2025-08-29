Lučić: Tužba protiv svih koji su objavili snimak razgovora sa Milerom

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da će ta kompanija podneti tužbu protiv svih koji su objavili snimak razgovora Lučića i direktora Junajted grupe Stena Milera i da će tražiti da se utvrdi autentičnost tog snimka.

Lučić je za RTS rekao da će tužbe biti podnete najpre protiv KRIK-a i OCCRP-a koji su, kako kaže, prvi objavili taj snimak. On je rekao da se Telekom Srbija saglasio da se snimak razgovora objavi kada su ih obavestili da će ga objaviti, ali da su tražili da im prethodno dostave snimak na autorizaciju i da se utvrdi autentičnost. ''Nisu hteli da nam daju i zbog toga ćemo podneti prijavu protiv njih za naknadu štete i tražiti da se sudski utvrdi da li je snimak