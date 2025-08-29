Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama - ograničen logistički rabat i naknade

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama - ograničen logistički rabat i naknade

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici dopunu Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, usvojene na jučerašnjoj sednici Vlade, kojom se u trgovinskim lancima ograničavaju marže na osnovne životne namirnice i drugu robu od značaja za snabdevanje građana.

Ovom Uredbom, koja stupa na snagu 1. septembra i važiće šest meseci, marže će biti ograničene na najviše 20 odsto za proizvode svrstane u 23 kategorije, a sada dopunom sadrži i odredbe kojima se logistički rabat i naknada za manjak i otpis robe ograničava na 3, odnosno 1 odsto. Cilj usvajanja Uredbe je zaštita tržišta, odnosno sprečavanje prekomernog rasta cena robe od velikog značaja za snabdevanje građana. Trgovinski lanci su juče, kada je doneta uredba o
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Blic pre 10 minuta
Vlada menja uredbu zbog pritiska trgovaca na dobavljače

Vlada menja uredbu zbog pritiska trgovaca na dobavljače

Bloomberg Adria pre 45 minuta
"I Mi smo ovde u Ministarstvu šokirani" Ministarka Lazarević otkriva kako trgovci pritiskaju dobavljače da bi doskočili novim…

"I Mi smo ovde u Ministarstvu šokirani" Ministarka Lazarević otkriva kako trgovci pritiskaju dobavljače da bi doskočili novim merama države! Vlada menja Uredbu!

Kurir pre 19 minuta
Vlada Srbije izmenila uredbu o smanjenju marži 'zbog pokušaja zloupotrebe trgovaca'

Vlada Srbije izmenila uredbu o smanjenju marži 'zbog pokušaja zloupotrebe trgovaca'

Slobodna Evropa pre 1 sat
Po hitnom postupku promenjena Uredba o maržama

Po hitnom postupku promenjena Uredba o maržama

Danas pre 2 sata
Vlada Srbije usvojila dopunjenu uredbu o maržama

Vlada Srbije usvojila dopunjenu uredbu o maržama

N1 Info pre 2 sata
Dopunjena uredba o maržama: Ograničena visina logističkog rabata i naknade za manjak i otpis

Dopunjena uredba o maržama: Ograničena visina logističkog rabata i naknade za manjak i otpis

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

"Banatski dvor" nastavlja da se širi, cilj - 750 miliona kubika gasa

"Banatski dvor" nastavlja da se širi, cilj - 750 miliona kubika gasa

Kamatica pre 34 minuta
Pokaži lepotu života na selu - RuralFoto 2025.

Pokaži lepotu života na selu - RuralFoto 2025.

Poljoprivreda.info pre 9 minuta
Raste spoljnotrovinska razmena Srbije: Za sedam meseci ove godine viša za 9,5 odsto

Raste spoljnotrovinska razmena Srbije: Za sedam meseci ove godine viša za 9,5 odsto

N1 Info pre 14 minuta
Banke u prvom polugodištu s 1,4 posto manjom dobiti

Banke u prvom polugodištu s 1,4 posto manjom dobiti

SEEbiz pre 34 minuta
Potrošnja u srpnju značajno usporila

Potrošnja u srpnju značajno usporila

SEEbiz pre 29 minuta