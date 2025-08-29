Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama - ograničen logistički rabat i naknade

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici dopunu Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, usvojene na jučerašnjoj sednici Vlade, kojom se u trgovinskim lancima ograničavaju marže na osnovne životne namirnice i drugu robu od značaja za snabdevanje građana.

Ovom Uredbom, koja stupa na snagu 1. septembra i važiće šest meseci, marže će biti ograničene na najviše 20 odsto za proizvode svrstane u 23 kategorije, a sada dopunom sadrži i odredbe kojima se logistički rabat i naknada za manjak i otpis robe ograničava na 3, odnosno 1 odsto. Cilj usvajanja Uredbe je zaštita tržišta, odnosno sprečavanje prekomernog rasta cena robe od velikog značaja za snabdevanje građana. Trgovinski lanci su juče, kada je doneta uredba o