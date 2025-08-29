Protesti u Srbiji: Danas saslušanja privedenih tokom protesta kod Filozofskog u Novom Sadu, okupljanje ispred suda

Nastavljaju se protesti i blokade širom Srbije. U Novom Sadu se od jutros okupljaju studenti i građani ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj, da bi pružili podršku uhapšenima tokom protesta kod Filozofskog fakulteta. Sinoć je kod tog fakulteta održano još jedno protestno okupljanje zbog izbacivanja studenata, a dekan Milivoj Alanović se i dalje nalazi unutar zgrade koju čuva policija. U Novom Sadu će danas u 18 časova biti održana i protestna šetnja sa