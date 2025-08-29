Protesti u Srbiji: Danas saslušanja privedenih tokom protesta kod Filozofskog u Novom Sadu, okupljanje ispred suda

NIN pre 2 sata
Protesti u Srbiji: Danas saslušanja privedenih tokom protesta kod Filozofskog u Novom Sadu, okupljanje ispred suda
Nastavljaju se protesti i blokade širom Srbije. U Novom Sadu se od jutros okupljaju studenti i građani ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj, da bi pružili podršku uhapšenima tokom protesta kod Filozofskog fakulteta. Sinoć je kod tog fakulteta održano još jedno protestno okupljanje zbog izbacivanja studenata, a dekan Milivoj Alanović se i dalje nalazi unutar zgrade koju čuva policija. U Novom Sadu će danas u 18 časova biti održana i protestna šetnja sa
Advokat Miše Bačulova: Snimak N1 dokaz na sudu, a pokazuje da nije napao policiju

(FOTO) U toku saslušanja trojice privedenih u Novom Sadu, skup ispred suda

Danas saslušanja privedenih tokom sukoba ispred Filozofskog fakulteta

Studenti danas ispred suda u Ustaničkoj: Čekaju odluku o pritvoru uhapšenima u slučaju pada nadstrešnice

Građani ispred suda u Novom Sadu, danas saslušanje Bačulova i drugih privedenih

Protest podrške ispred novosadskog suda, danas saslušanja trojice privedenih

Građani ispred suda u Novom Sadu, danas saslušanje Bačulova i drugih privedenih

