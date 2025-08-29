Advokat Miše Bačulova: Policija kao jedan od dokaza priložila snimak N1 na kom se vidi da ih Bačulov nije napao

Milan Alanović, član pokreta Budi heroj i advokat Miše Bačulova, koji se tereti za napad na službeno lice u vršenju dužnosti, kaže za N1 da je "policija kao jedan od dokaza priložila snimak N1", a da se, kako tvrdi, "na njemu vidi da Bačulov nije napao policiju".

MUP je u četvrtak saopštio da je Bačulov osumnjičen da je 27. avgusta tokom na neprijavljenom skupu na Filozofskom fakultetu predvodio napad na policijske službenike. On je osumnjičen da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, navodi MUP. Saslušanje je, kako Alanović kaže, oko 11.00 završeno, a plan je da pređu kod sudije za prethodni postupak, jer je tu javni tužilac predložio da se odredi pritvor. „Navodno je Miša, prema