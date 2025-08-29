FOTO: Danas saslušanja više privedenih tokom protesta kod Filozofskog, Novosađani pružaju podršku

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
FOTO: Danas saslušanja više privedenih tokom protesta kod Filozofskog, Novosađani pružaju podršku

Građani se od jutros u 8.30h okupljaju ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj kako bi pružili podršku uhapšenima tokom protesta kod Filozofskog fakulteta.

Kako su objavili studenti, za danas su zakazana saslušanja trojice uhapšenih. Jedan od njih je novosadski odbornik Miša Bačulov, a skup podrške najavio je i njegov pokret "Budi heroj". Bačulov je priveden juče, 28. avgusta, oko 10.30h. Kako navode iz tog pokreta, on se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On je u utorak, 26. avgusta, bio ispred Filozofskog fakulteta, kada je došlo do naguravanja sa policijom. Kako se moglo videti na
