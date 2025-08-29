Povećanje penzija: Ko dobija najviše, a ko jedva preživljava?

Dok više od pola miliona penzionera u Srbiji živi sa manje od 30.000 dinara mesečno, vlast najavljuje povećanje penzija od 12 odsto. Šta to znači za prosečnog penzionera i koliko će dodatno dobiti oni sa najmanjim primanjima

Dok pola miliona penzionera u Srbiji živi sa manje od 30.000 dinara, stižu nove najave o povećanju penzija. Iznosi na penzionim čekovima u januaru naredne godine trebalo bi da budu veći za oko 12 odsto, ako je verovati na reč predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. On je najavio da će penzije umesto planiranih osam odsto, biti uvećane za 12 odsto od 1. decembra. Govoreći o ovoj najavi, ministar finansija Siniša Mali rekao je za RTS da penzioneri mogu da očekuju prvu