Duboka država vlada preko sudova! Apelacija odbacila Trampove tarife, ko je zauzeo sudsku vlast u svetu?

Alo pre 3 sata
Duboka država vlada preko sudova! Apelacija odbacila Trampove tarife, ko je zauzeo sudsku vlast u svetu?

Američki Savezni apelacioni sud je presudio da je većina globalnih carina koje je zemljama uveo predsednik Donald Tramp nezakonita, što bi potencijalno moglo da nanese značajan udarac njegovim naporima da jednostrano preoblikuje trgovinsku politiku zemlje, javlja danas Ej-Bi-Si (ABC) njuz.

Američki Apelacioni sud za federalni okrug je odbacio Trampovo ovlašćenje da sprovede većinu njegovih carina, složivši se sa nižim sudom da su Trampove radnje "nevažeće jer su u suprotnosti sa zakonom". Sud je odložio stupanje na snagu svoje odluke do sredine oktobra, kako bi omogućio Trampovoj administraciji da se žali Vrhovnom sudu, jer carine ostaju na snazi. Ova odluka pokreće jedno od najznačajnijih pravnih pitanja za Vrhovni sud o obimu predsednikovih
