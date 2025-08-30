Đurić obišao paviljon Srbije na "Ekspu" u Osaki koji je posetilo više od 700.000 ljudi

Ministar spoljnih poslova obišao je danas Srpski paviljon na međunarodnoj izložbi Ekspo u Osaki koji je do sada obišlo već 700.000 ljudi, a u naredne dve nedelje očekuje se da će broj posetilaca premašiti brojku od 800.000.

Zamenik generalnog komesara Srbije na "Ekspu" u Osaki Žarko Malinović rekao je da za Japance Srbija predstavlja Evropu, kao i da Srpski paviljon ujedno predstavlja i most između dve svetske izložbe,"Ekspa" u Osaki i "Ekspa" u Beogradu. Kako je naveo, samim tim, Srbija im je kao sledeća destinacija dodatno atraktivna. "Srbija svojom interaktivnom izložbom pokušava da objasni da je igra ta supermoć koja će ljude u budućnosti učiniti otpornijim na izazove koje