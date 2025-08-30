Priština, ponovo bez izbora srpskih poslanika za potpredsednika skupštine

RTS pre 12 minuta
Priština, ponovo bez izbora srpskih poslanika za potpredsednika skupštine

Ni u trećem pokušaju, nijedan od deset srpskih poslanika centralne skupštine u Prištini nije izabran za potpredsednika tog tela, čime je nastavljena blokada konstituisanja novog saziva parlamenta.

Poslanici u današnjem pokušaju izbora nisu podržali nijednog od preostala tri kandidata – Igora Simića i Miljanu Nikolić iz Srpske liste, kao i Nenada Rašića iz inicijative "Za demokratiju, pravdu i opstanak". Predsednik skupštine Dimalj Baša saopštio je da su potrošene sve opcije za izbor srpskog, petog po redu potpredsednika skupštine. Rekao je da neizbor jednog potpredsednika ne može da bude prepreka konstituisanju novog saziva. Baša je proglasio završetak
