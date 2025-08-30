Žreb umesto izbora – može li parlament u Prištini da bude konstituisan bez srpskog potpredsednika

Žreb umesto izbora – može li parlament u Prištini da bude konstituisan bez srpskog potpredsednika

Ni u trećem pokušaju, nijedan od deset srpskih poslanika centralne skupštine u Prištini nije izabran za potpredsednika tog tela. Poslanici Srpske liste u tri kruga glasanja nisu dobili nijedan glas. Podneli su danas žalbu tzv. ustavnom sudu, ističući da potpredsedničko mesto pripada njima. To je jedina instanca koja može da reši nastalo stanje, jer je predsednik skupštine jednostrano proglasio konstitutisanje završenim.

Uprkos neizboru srpskog potpredsednika, predsednik parlamenta Dimalj Baša proglasio je konstituisanje novog saziva skupštine završenim, a za ponedeljak je zakazao prvu sednicu predsedništva bez srpskog predstavnika. A tokom izbora srpskog potpredsednika viđeno je što do sada nije. Kandidati su određivani žrebom. U kutiji sa ceduljama bilo je i ime poslanika Nenada Rašića, iako prema stavu upućenih nije mogao da bude, jer nije poslanik većinske srpske partije, u
