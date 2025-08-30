Skupština Kosova nije izabrala potpredsednika iz srpske zajednice

Slobodna Evropa pre 2 sata
Skupština Kosova nije izabrala potpredsednika iz srpske zajednice

Skupština Kosova 30. avgusta nije uspela da izabere zamenika predsednika iz srpske zajednice, a navjeća srpska partija, Srpska lista, u međuvremenu je podnela žalbu Ustavnom sudu zbog toga što se zamenika iz srpske i zamenika iz ostalih nevećinskih zajednica glasalo odvojeno.

Uprkos tome što Skupština 30. avgusta nije izabrala zamenika predsednika iz nevećinske srpske zajednice, predsednik Skupštine Dimal Baša (Dimal Basha) proglasio je konstitutivnu sednicu "zatvorenom". Dva poslanika Srpske liste, Miljana Nikolić i Igor Simić, nisu dobili nijedan glas u tri kruga glasanja, nakon što ih je predsednik Baša stavio na glasanje žrebom. Drugi poslanik iz ove zajednice Nenad Rašić takođe nije izabran, nakon što je dobio 56 glasova za,
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Ponovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

Ponovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

Serbian News Media pre 4 sati
Priština, ponovo bez izbora srpskih poslanika za potpredsednika skupštine

Priština, ponovo bez izbora srpskih poslanika za potpredsednika skupštine

RTS pre 4 sati
P onovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

P onovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

Serbian News Media pre 5 sati
U prištinskom parlamentu ponovo bez izbora potpredsednika iz srpske zajednice, zaključena sednica

U prištinskom parlamentu ponovo bez izbora potpredsednika iz srpske zajednice, zaključena sednica

Sputnik pre 5 sati
Skandal u Prištini: Nije izabran potpredsednik iz srpske zajednice, a Baša zaključio konstitutivnu sednicu

Skandal u Prištini: Nije izabran potpredsednik iz srpske zajednice, a Baša zaključio konstitutivnu sednicu

Kurir pre 5 sati
Hasani: Skupština nije konstituisana bez izbora svih potpredsednika

Hasani: Skupština nije konstituisana bez izbora svih potpredsednika

Euronews pre 5 sati
Skandal u Prištini: Potpredsednik iz srpske zajednice i dalje nije izabran

Skandal u Prištini: Potpredsednik iz srpske zajednice i dalje nije izabran

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoŽrebSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

"Daću 300 evra za vas šestoro": Za "spontane" skupove SNS-a protiv blokada ljudima nude novac

"Daću 300 evra za vas šestoro": Za "spontane" skupove SNS-a protiv blokada ljudima nude novac

N1 Info pre 8 minuta
"Srbija ne prihvata nasilne proteste": Vučić odgovorio "Gardijanu": Za devet meseci, u Srbiji je održano više od 23.000…

"Srbija ne prihvata nasilne proteste": Vučić odgovorio "Gardijanu": Za devet meseci, u Srbiji je održano više od 23.000 neodobrenih skupova

Blic pre 12 minuta
Vučić: Ja nemam gazdu, ne odgovaram ni onima na Zapadu, ni onima na Istoku

Vučić: Ja nemam gazdu, ne odgovaram ni onima na Zapadu, ni onima na Istoku

RTS pre 8 minuta
"Služim samo građanima Srbije i našem narodu": Vučić poslao snažnu poruku

"Služim samo građanima Srbije i našem narodu": Vučić poslao snažnu poruku

Telegraf pre 42 minuta
"Spona između Zagreba i Prištine": Zapadni Balkan se ubrzano naoružava, jedni kupuju "gardijane", drugi "bajraktare": Ova…

"Spona između Zagreba i Prištine": Zapadni Balkan se ubrzano naoružava, jedni kupuju "gardijane", drugi "bajraktare": Ova zemlja bliska Srbiji je u centru pažnje

Blic pre 1 sat