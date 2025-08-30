Skupština Kosova nije izabrala potpredsednika iz srpske zajednice

Skupština Kosova 30. avgusta nije uspela da izabere zamenika predsednika iz srpske zajednice, a navjeća srpska partija, Srpska lista, u međuvremenu je podnela žalbu Ustavnom sudu zbog toga što se zamenika iz srpske i zamenika iz ostalih nevećinskih zajednica glasalo odvojeno.

Uprkos tome što Skupština 30. avgusta nije izabrala zamenika predsednika iz nevećinske srpske zajednice, predsednik Skupštine Dimal Baša (Dimal Basha) proglasio je konstitutivnu sednicu "zatvorenom". Dva poslanika Srpske liste, Miljana Nikolić i Igor Simić, nisu dobili nijedan glas u tri kruga glasanja, nakon što ih je predsednik Baša stavio na glasanje žrebom. Drugi poslanik iz ove zajednice Nenad Rašić takođe nije izabran, nakon što je dobio 56 glasova za,