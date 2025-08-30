U prištinskom parlamentu ponovo bez izbora potpredsednika iz srpske zajednice, zaključena sednica

Poslanici skupštine privremenih institucija u Prištini ni danas nisu izabrali potpredsednika iz srpske zajednice, ali je predsednik skupštine Dimalj Baša i pored toga zaključio konstitutivnu sednicu, tvrdeći da to što nije izabran jedan od pet potpredsednika ne može biti prepreka za konstituisanje parlamenta.

Baša je rekao da će skupština nastaviti rad u ponedeljak, a da će se o daljim koracima konsultovati sa četvoro izabranih potpredsednika parlamenta. U današnjem nastavku sednice Miljana Nikolić iz Srpske liste, koja prema poslovniku ima pravo da predloži kandidata jer ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima, u tri glasanja nije dobila nijedan glas, kao ni Igor Simić u dva glasanja. Predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić, čija stranka