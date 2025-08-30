Ponovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

Poslanici u kosovskoj skupštini danas su ponovo zasedali, po treći put, s ciljem odabira potpredsednka kosovske skupštine iz redova srpske zajednice.

Međutim, ishod je bio isti kao i na prethodnim sednicama. Nijedan od više predloženih kandidata nije dobio dovoljno glasova, uključujući i Nenada Rašića. Uprkos tome predsednik skupštine kazao je da je konstitutivna sednica „zaključena“, te da skupština treba da nastavi sa radom, piše KoSSev. Sednica je započeta odavanjem počasti nestalima povodom današnje obeležavanja Međunarodnog dana nestalih. Novi predsednik kosovske skupštine, Dimalj Baša, izrazio je