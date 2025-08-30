Ponovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

Serbian News Media pre 3 sata
Ponovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

Poslanici u kosovskoj skupštini danas su ponovo zasedali, po treći put, s ciljem odabira potpredsednka kosovske skupštine iz redova srpske zajednice.

Međutim, ishod je bio isti kao i na prethodnim sednicama. Nijedan od više predloženih kandidata nije dobio dovoljno glasova, uključujući i Nenada Rašića. Uprkos tome predsednik skupštine kazao je da je konstitutivna sednica „zaključena“, te da skupština treba da nastavi sa radom, piše KoSSev. Sednica je započeta odavanjem počasti nestalima povodom današnje obeležavanja Međunarodnog dana nestalih. Novi predsednik kosovske skupštine, Dimalj Baša, izrazio je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Skupština Kosova nije izabrala potpredsednika iz srpske zajednice

Skupština Kosova nije izabrala potpredsednika iz srpske zajednice

Slobodna Evropa pre 1 sat
Priština, ponovo bez izbora srpskih poslanika za potpredsednika skupštine

Priština, ponovo bez izbora srpskih poslanika za potpredsednika skupštine

RTS pre 3 sata
P onovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

P onovo nije izglasan potpredsednik u Kosovskoj Skupštini iz redova srpske zajednice

Serbian News Media pre 3 sata
U prištinskom parlamentu ponovo bez izbora potpredsednika iz srpske zajednice, zaključena sednica

U prištinskom parlamentu ponovo bez izbora potpredsednika iz srpske zajednice, zaključena sednica

Sputnik pre 4 sati
Skandal u Prištini: Nije izabran potpredsednik iz srpske zajednice, a Baša zaključio konstitutivnu sednicu

Skandal u Prištini: Nije izabran potpredsednik iz srpske zajednice, a Baša zaključio konstitutivnu sednicu

Kurir pre 4 sati
Hasani: Skupština nije konstituisana bez izbora svih potpredsednika

Hasani: Skupština nije konstituisana bez izbora svih potpredsednika

Euronews pre 4 sati
Skandal u Prištini: Potpredsednik iz srpske zajednice i dalje nije izabran

Skandal u Prištini: Potpredsednik iz srpske zajednice i dalje nije izabran

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kosovo

Politika, najnovije vesti »

U Beogradu i Novom Sadu osvanuli bilbordi povodom rođendana Lukašenka

U Beogradu i Novom Sadu osvanuli bilbordi povodom rođendana Lukašenka

Slobodna Evropa pre 6 minuta
Dačić: Mi postojimo u interesu građana, a rezultati pokazuju sve veće poverenje u policiju

Dačić: Mi postojimo u interesu građana, a rezultati pokazuju sve veće poverenje u policiju

N1 Info pre 1 sat
Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024.

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije ove godine intervenisao 30.000 puta, kao cele 2024.

Beta pre 46 minuta
Dačić: Radićemo na povećanju broja policajaca i jačanju Sektora za vanredne situacije

Dačić: Radićemo na povećanju broja policajaca i jačanju Sektora za vanredne situacije

RTS pre 41 minuta
„Vučić se vraća korenima i šteti Srbiji“: Bivši nemački evroparlamentarac ocenio da predsednik državu ne vodi u dobrom pravcu…

„Vučić se vraća korenima i šteti Srbiji“: Bivši nemački evroparlamentarac ocenio da predsednik državu ne vodi u dobrom pravcu

Nova pre 41 minuta