Priština: Nije izabran potpredsednik iz srpske zajednice, Baša zaključio konstitutivnu sednicu
RTV pre 40 minuta | Tanjug
PRIŠTINA - Poslanici skupštine privremenih institucija u Prištini ni danas nisu izabrali potpredsednika iz srpske zajednice, ali je predsednik skupštine Dimalj Baša i pored toga zaključio konstitutivnu sednicu, tvrdeći da to što nije izabran jedan od pet potprdsednika ne može biti prepreka za konstituisanje parlamenta.
Baša je rekao da će skupština nastaviti rad u ponedeljak, a da će se o daljim koracima konsultovati sa četvoro izabranih potpredsednika parlamenta. U današnjem nastavku sednice Miljana Nikolić iz Srpske liste, koja prema poslovniku ima pravo da predloži kandidata jer ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima, u tri glasanja nije dobila nijedan glas, kao ni Igor Simić u dva glasanja. Predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić, čija stranka ima