Nevreme sa jakim vetrom i obilnim padavinama izazvalo probleme u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog olujnog nevremena sa gradom i jakim vetrom, koji su izazvali štete i saobraćajne probleme u više gradova.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalni grad koji se očekuju u Srbiji tokom subote i nedelje, sa mogućnošću količine padavina većom od 20 mm za kratko vreme, naročito u jugozapadnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu se očekuju pljuskovi i grmljavine u večernjim satima subote i tokom nedelje. Vremenski uslovi biće promenljivo oblačni i nestabilni sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, intenzivnijim posle podne i uveče,