Tinejdžer iz Doboja hteo da spase koze, pa nagazio na minu i poginuo! Oglasila se slomljena majka: "Celog ga je raznelo, na isti način stradao i njegov otac"

Sinoć oko 18.00 sati u obeleženom minskom polju u naselju Hodžići kod Doboja smrtno je stradao 19-godišnji Mehmed Hasanamidžić iz ovog mesta.

Mehmed je nastradao pokušavajući da vrati koze koje su odlutale u minska polja koja se tri decenije od rata još nalaze na nekoliko desetaka metara od kuća. Na terenu su policijski službenici PU Doboj, a uviđajem rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u ovom gradu. Mehmed je bio najmlađe od četvero dece samohrane majke Feride Hasanamidžić iz Hodžića. Težak život ostavio je traga na nju. Ne zna, kaže, je li više slomljena tugom ili neimaštinom. Lomi
