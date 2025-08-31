Horor u Bosni! Mladić (19) ušao u minsko polje da vrati koze! Poginuo na licu mesta! Tragedija u Hodžićima!

Policija je navela da im je nesreća prijavljena juče u 17:50 časova, i da je na lice mesta izašao dežurni tužilac koji rukovodi uviđajem.

Mlađi muškarac poginuo je u obeleženom minskom polju u dobojskom naselju Hodžići u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj. Policija je navela da im je nesreća prijavljena juče u 17:50 časova, i da je na lice mesta izašao dežurni tužilac koji rukovodi uviđajem. Prema nezvaničnim informacijama poginuo je 19-godišnjak koji je ušao u obeleženo minsko polje kako bi vratio koze. (Kurir.rs/ RTRS/Preneo: V.M.)