Horor u Bosni! Mladić (19) ušao u minsko polje da vrati koze! Poginuo na licu mesta! Tragedija u Hodžićima!

Kurir pre 1 sat
Policija je navela da im je nesreća prijavljena juče u 17:50 časova, i da je na lice mesta izašao dežurni tužilac koji rukovodi uviđajem.

Mlađi muškarac poginuo je u obeleženom minskom polju u dobojskom naselju Hodžići u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj. Policija je navela da im je nesreća prijavljena juče u 17:50 časova, i da je na lice mesta izašao dežurni tužilac koji rukovodi uviđajem. Prema nezvaničnim informacijama poginuo je 19-godišnjak koji je ušao u obeleženo minsko polje kako bi vratio koze.
