"Spremni smo, a ovome se nadamo od 1. septembra": Ministar prosvete o početku nove školske godine

Osnovne i srednje škole sutra ponovo otvaraju vrata za đake u uslovima koji nisu uobičajeni.

Nijedan od četiri reprezentativna sindikata prosvete, za sada, ne najavljuje bilo kakvu obustavu rada, dok će, prema najavama, sa nastave izostati pojedini srednjoškolci koji su pozvali na protest i komemorativnu šetnju. U pojedinim gimnazijama učenici traže i da prvi radni dan bude nenastavan za sve, osim za prijem novih đaka. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da se radi o politizaciji obrazovnog sistema i da će njegov resor insistirati na normalizaciji