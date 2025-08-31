Putin stigao u Kinu na samit koji se promoviše kao „prkos Zapadu“

Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u Kinu na regionalni samit koji se otvoreno promoviše kao suprotstavljanje zapadnom modelu vladavine, okupljajući lidere koji predstavljaju značajan deo svetske populacije.

Ovaj susret predstavlja demonstraciju snage i alternativnog viđenja globalnih odnosa. Okupljanje na Istoku Kineski i ruski mediji potvrdili su dolazak Putina u Tijandžin, gde se održava samit Šangajske organizacije za saradnju. Događaj je privukao impresivnu listu učesnika, među kojima su iranski i turski predsednici, Masud Pezeškijan i Redžep Tajip Erdogan, kao i indijski premijer Narendra Modi. Očekuje se prisustvo oko 20 lidera, uz zvaničnike brojnih