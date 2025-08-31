Uredba o ograničenju marži od sutra na snazi

RTK pre 1 sat
Uredba o ograničenju marži od sutra na snazi

Uredba o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo koju je usvojila Vlada Srbije počinje da se primenjuje sutra, odnosi se na 23 vrste robe, a najviša stopa marže u trgovini na malo, obračunata na prodajnu cenu bez poreza na dodatu vrednost, ne može biti veća od 20 odsto.

Uredba se primenjuje na mleko, mlečne i mešovite proizvode, jaja, bezalkoholna pića, kafu, čaj, sveže voće i povrće, prerade voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznute proizvode, sveže i prerađeno meso, svežu i prerađenu ribu, slane i slatke konditore i cerealije, šećer i med, brašno, testenine, ulja i masti, sirće, pirinač, so i začine, kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetika, hranu za bebe i pelene. Uredbom je precizirano
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Sutra stupa na snagu Uredba o ograničenju marži: Na koje proizvode se odnosi

Sutra stupa na snagu Uredba o ograničenju marži: Na koje proizvode se odnosi

Danas pre 45 minuta
Od sutra jeftinije osnovne namirnice: Evo kompletnog spiska proizvoda i primera cena

Od sutra jeftinije osnovne namirnice: Evo kompletnog spiska proizvoda i primera cena

Ozon pre 10 minuta
Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe

Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe

Euronews pre 1 sat
Već od sutra korpa punija za manje para! Narod će moći značajno da uštedi na 20.000 proizvoda iz 23 kategorije! Spisak robe…

Već od sutra korpa punija za manje para! Narod će moći značajno da uštedi na 20.000 proizvoda iz 23 kategorije! Spisak robe koja će biti jeftinija

Kurir pre 1 sat
Mali: Cene namirnica u proseku niže 10-20 odsto od sutra u rafovima

Mali: Cene namirnica u proseku niže 10-20 odsto od sutra u rafovima

In medija pre 1 sat
Od sutra cene padaju: Ovo je spisak proizvoda koji će biti drastično jeftiniji

Od sutra cene padaju: Ovo je spisak proizvoda koji će biti drastično jeftiniji

B92 pre 1 sat
Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama

Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezVlada SrbijeMleko

Ekonomija, najnovije vesti »

Zašto vaš android nasumično vibrira?

Zašto vaš android nasumično vibrira?

Kamatica pre 30 minuta
Od 12. oktobra za ulazak u 29 evropskih država otisak prsta i fotografisanje

Od 12. oktobra za ulazak u 29 evropskih država otisak prsta i fotografisanje

Jugmedia pre 5 minuta
Firma državnog sekretara posluje sa državom, Agencija za sprečavanje korupcije četiri godine to ne zna

Firma državnog sekretara posluje sa državom, Agencija za sprečavanje korupcije četiri godine to ne zna

Danas pre 30 minuta
Nemci sve manje idu u prodavnice, promenili navike: Maloprodaja u julu mesečno pala za 1,5 odsto

Nemci sve manje idu u prodavnice, promenili navike: Maloprodaja u julu mesečno pala za 1,5 odsto

Blic pre 10 minuta
Srbijašume: Od sutra niže cene ogreva za socijalno ugrožene građane

Srbijašume: Od sutra niže cene ogreva za socijalno ugrožene građane

NIN pre 20 minuta