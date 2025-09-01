Srbijašume smanjile cene ogrevnog drveta za socijalne kategorije stanovništva

Javno preduzeće "Srbijašume" objavilo je na portalu da je za socijalno ugrožene kategorije stanovništva cena ogrevnog drveta za domaćinstva od danas, 1. septembra, 2.900 dinara po kubnom metru, sa porezom na dodatu vrednost (PDV).

Važeća cena od 4.581,50 dinara umanjena je, kako je navedeno, 36,7 odsto u okviru ekonomskih mera, osmišljenih sa ciljem da se poboljša životni standard najugroženijih građana. Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce I, II i III kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava (članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog