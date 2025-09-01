Rusija negira optužbe o ometanju GPS-a na letu Ursule fon der Lajen

Nedeljnik pre 2 sata
Rusija negira optužbe o ometanju GPS-a na letu Ursule fon der Lajen
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Financial Times da su navodi o ruskom ometanju GPS signala na avionu predsednice Evropske komisije, Ursule fon der Lajen, netačni. „Vaše informacije nisu tačne“, rekao je Peskov, odbacujući spekulacije koje su se pojavile nakon incidenta u Bugarskoj, kada je avion Fon der Lajen ostao bez elektronskih navigacionih sistema i piloti morali da slete koristeći papirne karte. Incident se desio 31. avgusta 2025. prilikom leta
