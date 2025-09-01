Stupila na snagu uredba o ograničenju marži: 20.000 proizvoda jeftinije od danas

OK radio pre 35 minuta  |  OK Radio, Agencije
Stupila na snagu uredba o ograničenju marži: 20.000 proizvoda jeftinije od danas

Nova Uredba o ograničavanju marži na 20 odsto, koju je usvojila Vlada Srbije, a predložio predsednik Aleksandar Vučić u okviru seta pet ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana, stupila je na snagu 1. septembra, te će od danas svi građani moći da po cenama nižim od 10 do 20 odsto u prodavnicama pazare čak 20.000 proizvoda iz 23 kategorije!

U narednih šest meseci svi veliki trgovinski lanci koji su u prošloj poslovnoj godini imali prihod veći od 4,5 milijardi dinara moraće da ograniče marže na proizvode iz ovih kategorija: mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića, kafa, čaj, sveže voće i povrće, prerada voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznuti proizvodi, sveže i prerađeno meso, sveža i prerađena riba, slani i slatki konditorski proizvodi i žitarice, šećer, med, brašno,
