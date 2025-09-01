Novi vajb Desanke Šakić

Premda vrlo poučna, knjiga za prevashodni cilj nema edukaciju, već zabavu, pa se neretko okreće vizuelnim suprotnostima izraza koji se lingvistički objašnjava – odnosno kako ih vidi program VI

Nove generacije mahom ne koriste, i čak se smejulje na izraze poput „vid’la žaba kako konja kuju, pa i ona digla nogu“, ili „kad na vrbi rodi grožđe“, ili „mrka kapa“, iako ovi idiomi čine zavidni sloj bogatstva srpskog jezika. Njima – „zumerima“ i „deci tableta“ – prvenstveno je namenjen Ilustrovani frazeološki rečnik Tako kažemo grupe autora, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Kornet. Međutim, to zanimljivo štivo, prožeto slikama koje su kreirali alati