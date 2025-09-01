Ministar u kupovini: Isti proizvodi, a račun manji za 15 odsto

RTK pre 57 minuta
Ministar u kupovini: Isti proizvodi, a račun manji za 15 odsto

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali jutros je, povodom početka primene Uredbe o ograničenju trgovačkih marži, obavio kupovinu u istom marketu u kojem je prošle sedmice kupio artikle iz 23 kategorije, na koje se Uredba odnosi, i naveo da je račun za proizvode manji za oko 15 odsto.

Mali je u istom trgovinskom marketu „Maksi“ u kojem je pazario prošle sedmice kupio danas 25 istih artikala za 4.247 dinara, dok je pre stupanja na snagu uredbe iste te proizvode platio 4.992 dinara. „Ovo veoma veoma važna vest i govori o uspehu onoga što smo uradili. Razlika je 745 dinara u samo u jednom danu, jedan račun za osnovne životne namirnice, ličnu i kućnu hemiju je manji za 745 dinara, odnosno 14,9 odsto. Uspeli smo ono što smo obećali i što je
N1 Info pre 12 minuta
Euronews pre 22 minuta
Naissus info pre 36 minuta
Kurir pre 2 minuta
Kurir pre 27 minuta
InfoKG pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Bloomberg Adria pre 2 minuta
Forbes pre 37 minuta
N1 Info pre 12 minuta
N1 Info pre 32 minuta
Jugmedia pre 37 minuta