Rat u Ukrajini – 1.286. dan. Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da se sprema na to da će rat u Ukrajini trajati dugo, okrivivši za to Rusiju. Zamenik šefa ruskog Saveta za bezbednost Dmitrij Medvedev uzvratio je rečima da je uspeh ruskih trupa na frontu loša vest za Emanula Makorna i Fridriha Merca. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen kaže da je EU precizno isplanirala kako da pošalje trupe u Ukrajinu.

Predsednik SAD Donald Tramp smatra da je sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim malo verovatan ali da je trilateralni samit izvestan. Prema njegovim rečima, američki avioni bi mogli biti potrebni da bi se pomoglo Evropi da okonča rat. "Trilateralni sastanak će se dogoditi, bilateralni – ne znam. Ponekad ljudi nisu spremni za to. Ponekad moraju malo da se bore pre nego što ih možete naterati da prestanu. Ali to se