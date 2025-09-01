Danas počinje nova školska godina, u prvi razred kreće 65.000 đaka

BEOGRAD - Nova školska godina počinje danas, a među 530.000 osnovaca je i 65.000 prvaka.

Kako je rečeno Tanjugu u Ministarstvu prosvete, u srednju školu polazi 240.000 đaka, od kojih 62.000 u prvu godinu. Na jezicima nacionalnih manjina nastavu će pohađati 27.000 učenika osnovnih i 8.800 učenika srednjih škola u Srbiji. Tačan broj učenika biće poznat do kraja septembra, nakon što škole unesu podatke o učenicim u esDnevnik, navode iz Ministarstva prosvete. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je sve spremno za početak nove školske