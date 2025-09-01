Aleksandar Vulin na vojnoj paradi u Pekingu povodom Dana pobede

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Aleksandar Vulin na vojnoj paradi u Pekingu povodom Dana pobede

Aleksandar Vulin od danas boravi u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini, na poziv Vlade NR Kine.

Tokom posete, Vulin će prisustvovati velikoj vojnoj paradi u Pekingu, organizovanoj povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu, navodi se u saopštenju. Vojnoj paradi prisustvovaće najviši svetski zvaničnici, a na centralnoj svečanosti očekuje se impozantna demonstracija kineske vojne moći, uključujući prikaz savremene avijacije i drugih strateških kapaciteta Oružanih snaga NR
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vučić putuje u Peking, najavljen razgovor sa Si Đinpingom i Putinom

Vučić putuje u Peking, najavljen razgovor sa Si Đinpingom i Putinom

N1 Info pre 17 minuta
Sastaće se sa Si Đinpingom i Putinom: Vučić u Kini od utorka do četvrtka: Prisustvovaće vojnoj paradi i obeležavanju Dana…

Sastaće se sa Si Đinpingom i Putinom: Vučić u Kini od utorka do četvrtka: Prisustvovaće vojnoj paradi i obeležavanju Dana pobede

Blic pre 28 minuta
Vučić sutra u Pekingu, najavljeni razgovori sa Putinom i Si Đipingom

Vučić sutra u Pekingu, najavljeni razgovori sa Putinom i Si Đipingom

NIN pre 27 minuta
Vučić ide u Kinu

Vučić ide u Kinu

Vesti online pre 17 minuta
Vučić u Kini na obeležavanju 80.godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu

Vučić u Kini na obeležavanju 80.godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu

RTV pre 46 minuta
Aleksandar Vulin na vojnoj paradi u Pekingu povodom Dana pobede

Aleksandar Vulin na vojnoj paradi u Pekingu povodom Dana pobede

RTV pre 57 minuta
Vučić u Kini na poziv Si Đinpinga: Sastanci sa kineskim zvaničnicima, ali i Putinom

Vučić u Kini na poziv Si Đinpinga: Sastanci sa kineskim zvaničnicima, ali i Putinom

Euronews pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VulinPekingKinaVojna parada

Politika, najnovije vesti »

Vučić putuje u Peking, najavljen razgovor sa Si Đinpingom i Putinom

Vučić putuje u Peking, najavljen razgovor sa Si Đinpingom i Putinom

N1 Info pre 17 minuta
Elmar Brok „zaprepašćen“: Vučić se „vraća korenima“

Elmar Brok „zaprepašćen“: Vučić se „vraća korenima“

Dojče vele pre 32 minuta
Sastaće se sa Si Đinpingom i Putinom: Vučić u Kini od utorka do četvrtka: Prisustvovaće vojnoj paradi i obeležavanju Dana…

Sastaće se sa Si Đinpingom i Putinom: Vučić u Kini od utorka do četvrtka: Prisustvovaće vojnoj paradi i obeležavanju Dana pobede

Blic pre 28 minuta
Vučić sutra u Pekingu, najavljeni razgovori sa Putinom i Si Đipingom

Vučić sutra u Pekingu, najavljeni razgovori sa Putinom i Si Đipingom

NIN pre 27 minuta
Sniženje cena: Da li je i šta jeftinije

Sniženje cena: Da li je i šta jeftinije

Vreme pre 32 minuta