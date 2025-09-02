Putin na sastanku sa Si Đinpigom: Rusko-kineski odnosi su na nivou bez presedana

Beta pre 30 minuta

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je tokom razgovora sa kineskim kolegom Si Đinpingu u Pekingu da su odnosi između njihovih zemalja trenutno na "nivou bez presedana".

Kineski predsednik je pohvalio "sveobuhvatnu stratešku saradnju" između dve zemlje i potvrdio spremnost da sarađuju u "izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja".

Ruski predsednik je u Kini od nedelje. Učestvovao je na regionalnom samitu u Tjenđinu (sever) gde su Rusija i Kina pokazale razumevanje usred pojačanih tenzija sa SAD i Zapadom.

Putin planira da sutra prisustvuje velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

"Naša bliska komunikacija odražava stratešku prirodu rusko-kineskih veza, koje su trenutno na nivou bez presedana", rekao je Putin.

Prisustvo paradi predstavlja "počast dostignućima naših naroda, ruskog naroda i kineskog naroda, i potvrda ključne uloge koju su naše zemlje odigrale u pobedi na evropskoj i azijskoj osovini", rekao je Putin.

"Uvek smo bili zajedno tada, i ostajemo zajedno i sada", dodao je ruski predsednik.

"Odnosi Kine i Rusije izdržali su test međunarodnih promena, a to su odnosi dobrosusedstva, sveobuhvatne strateške i obostrano korisne saradnje", rekao je Si.

(Beta, 02.09.2025)

Ključne reči

Vladimir PutinPekingKina

