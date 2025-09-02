1.400 Mrtvih! Katastrofa u Avganistanu: Broj poginulih u razornom zemljotresu raste, kuće sravnjene sa zemljom

Broj žrtava snažnog zemljotresa na istoku Avganistana porastao je na 1.400, a 3.251 osoba je povređena, saopštio je danas avganistanski Crveni polumesec.

Kako se navodi, u zemljotresu je uništeno više od 8.000 kuća. Zvaničnici kažu da spasilačke ekipe pretražuju pogođeno područje u potrazi za preživelima. - Povređeni se transportuju, tako da se ove brojke mogu značajno promeniti - rekao je portparol Nacionalne direkcije za upravljanje katastrofama Jusuf Hamad, prenosi AP. On je dodao da je zemljotres izazvao klizišta u nekim oblastima, blokirajući puteve, ali da je većina ponovo otvorena, i da se radi na