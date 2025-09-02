1.400 Mrtvih! Katastrofa u Avganistanu: Broj poginulih u razornom zemljotresu raste, kuće sravnjene sa zemljom

Blic pre 2 sata
1.400 Mrtvih! Katastrofa u Avganistanu: Broj poginulih u razornom zemljotresu raste, kuće sravnjene sa zemljom

Broj žrtava snažnog zemljotresa na istoku Avganistana porastao je na 1.400, a 3.251 osoba je povređena, saopštio je danas avganistanski Crveni polumesec.

Kako se navodi, u zemljotresu je uništeno više od 8.000 kuća. Zvaničnici kažu da spasilačke ekipe pretražuju pogođeno područje u potrazi za preživelima. - Povređeni se transportuju, tako da se ove brojke mogu značajno promeniti - rekao je portparol Nacionalne direkcije za upravljanje katastrofama Jusuf Hamad, prenosi AP. On je dodao da je zemljotres izazvao klizišta u nekim oblastima, blokirajući puteve, ali da je većina ponovo otvorena, i da se radi na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Više od 1.100 mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, hiljade povređenih i uništenih kuća

Više od 1.100 mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, hiljade povređenih i uništenih kuća

Vreme pre 1 sat
"Kao da je život nestao u par sekundi": Broj žrtava zemljotresa u Avganistanu znatno porastao

"Kao da je život nestao u par sekundi": Broj žrtava zemljotresa u Avganistanu znatno porastao

Mondo pre 52 minuta
Više od 1.400 ljudi poginulo u zemljotresu u Avganistanu

Više od 1.400 ljudi poginulo u zemljotresu u Avganistanu

RTV pre 2 sata
Katastrofalne posledice zemljotresa: U Avganistanu poginulo više od 1.400 ljudi, uništeno 8.000 kuća

Katastrofalne posledice zemljotresa: U Avganistanu poginulo više od 1.400 ljudi, uništeno 8.000 kuća

Euronews pre 2 sata
Raste broj žrtava zemljotresa u Avganistanu, poginulo više od 1.100 ljudi

Raste broj žrtava zemljotresa u Avganistanu, poginulo više od 1.100 ljudi

N1 Info pre 2 sata
UN: Zbog zemljotresa u Avganistanu potencijalno ugrožene stotine hiljada ljudi

UN: Zbog zemljotresa u Avganistanu potencijalno ugrožene stotine hiljada ljudi

N1 Info pre 2 sata
Zemljotres u Avganistanu: Poginulo više od 1.400 ljudi, na hiljade povređenih

Zemljotres u Avganistanu: Poginulo više od 1.400 ljudi, na hiljade povređenih

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresAvganistan

Svet, najnovije vesti »

Putin Vučiću: Rusija poštuje nezavisnu politiku Srbije; Vučić: Želimo još jaču saradnju /video/

Putin Vučiću: Rusija poštuje nezavisnu politiku Srbije; Vučić: Želimo još jaču saradnju /video/

Sputnik pre 18 minuta
Predsednik Srbije doputovao u Kinu, sastao se sa Putinom

Predsednik Srbije doputovao u Kinu, sastao se sa Putinom

Bloomberg Adria pre 12 minuta
"Odnosi Moskve i Pekinga izdržali test": Putin i Si na sastanku u Kini: Nastavili razgovore u rezidenciji kineskog predsednika…

"Odnosi Moskve i Pekinga izdržali test": Putin i Si na sastanku u Kini: Nastavili razgovore u rezidenciji kineskog predsednika (video)

Blic pre 8 minuta
Kim Džong Un stigao u Peking uoči vojne parade: Putovao u specijalnom vozu, a u Kinu nije došao sam: Evo koga je poveo sa sobom…

Kim Džong Un stigao u Peking uoči vojne parade: Putovao u specijalnom vozu, a u Kinu nije došao sam: Evo koga je poveo sa sobom

Blic pre 18 minuta
Vučić i Putin se sastali u Pekingu: Saradnja, neutralnost i Kosovo

Vučić i Putin se sastali u Pekingu: Saradnja, neutralnost i Kosovo

Serbian News Media pre 7 minuta