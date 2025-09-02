"Nije lako razgovarati sa Putinom 1,5 vremena": Vučić nakon sastanka sa ruskim predsednikom: "Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji" (video)

Blic pre 15 minuta
"Razgovarali smo o geopolitičkim pitanjima, o svim aspektima saradnje Srbije i Rusije u svim oblastima. Razgovarali smo o kulturi, sportu, o vojno - tehničkoj saradnji i ono što je najvažnije za nas, Kosovu i Metohiji" rekao je danas u Pekingu Aleksandar Vučić, posle susreta sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

- Rusija je čvrsto na pozicijama koje je držala sve vreme o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije, ali ne samo to, jasno govori i o rušenju i o kršenju Briselskog sporazuma i svih drugih sporazuma koje smo potpisivali sa drugom stranom i u prisustvu i uz sve garancije treće strane. Razgovarali smo i o situaciji u BiH i posebno Republici Srpskoj. Verujem da će i predsednik Dodik imati sa ministrima u ruskoj vladi uskoro sastanke - rekao je Vučić. Najavio je
