Makron: Nikakva ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje Palestine

Predsednik Francuske ;Emanuel Makron je danas upozorio ;Izrael da nikakva njegiova ofanziva ili pokušaj aneksije neće zaustaviti pokret za priznavanje države Palestine. "Nikakva ofanziva, pokušaj pripajanja ili raseljenja stanovnika neće poništiti dinamiku koju smo stvorili sa prestolonaslednikom i kojoj su se već pridružili brojni partneri", rekao je on o svom ragzovoru sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom Ben Salmanom. Makron je dodao da je