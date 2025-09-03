Makron: Ni ofanziva, ni aneksija neće zaustaviti priznanje Palestine

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Makron: Ni ofanziva, ni aneksija neće zaustaviti priznanje Palestine

PARIZ - Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da nijedna ofanziva, pokušaj aneksije ili prisilno preseljenje stanovništva neće zaustaviti međunarodni proces priznanja palestinske države.

"Nijedna ofanziva, pokušaj aneksije ili preseljenje stanovništva neće zaustaviti dinamiku koju smo započeli zajedno sa prestolonaslednikom, a kojoj su se već pridružili mnogi partneri", rekao je on nakon sastanka sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, prenosi Figaro. Makron je naglasio da se kreće u pravcu šire međunarodne podrške za palestinsku državnost, kao i da "mnogi partneri" već učestvuju u toj inicijativi. Pored toga, francuski lider je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Makron ne odustaje: Ni ofanziva, ni aneksija neće zaustaviti priznanje Palestine

Makron ne odustaje: Ni ofanziva, ni aneksija neće zaustaviti priznanje Palestine

Blic pre 3 sata
Makron: Nikakva ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje Palestine

Makron: Nikakva ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje Palestine

Kurir pre 5 sati
Makron: Ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje države Palestine

Makron: Ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje države Palestine

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaParizEmanuel Makron

Svet, najnovije vesti »

Oko Putina u Pekingu ljudi sa neprobojnim koferima: Jedan je za njegov "izmet", drugi za "kraj sveta" (foto)

Oko Putina u Pekingu ljudi sa neprobojnim koferima: Jedan je za njegov "izmet", drugi za "kraj sveta" (foto)

Blic pre 1 minut
Lukašenko: Ispunićemo svoju ulogu – uz Moskvu smo do kraja; Erdogan otkriva da li su Putin i Zelenski spremni za susret

Lukašenko: Ispunićemo svoju ulogu – uz Moskvu smo do kraja; Erdogan otkriva da li su Putin i Zelenski spremni za susret

RTS pre 11 minuta
Istru već danima muči teško nevrijeme

Istru već danima muči teško nevrijeme

SEEbiz pre 1 minut
"Prenesite moje tople: Pozdrave..." Dok su kineske trupe marširale u Pekingu, Tramp se oglasio o "osovini prevrata"

"Prenesite moje tople: Pozdrave..." Dok su kineske trupe marširale u Pekingu, Tramp se oglasio o "osovini prevrata"

Blic pre 11 minuta
Kako je izgledala velika vojna parada u Pekingu: Učestvovalo više od 10.000 vojnika (VIDEO)

Kako je izgledala velika vojna parada u Pekingu: Učestvovalo više od 10.000 vojnika (VIDEO)

Euronews pre 1 minut