Makron: Ni ofanziva, ni aneksija neće zaustaviti priznanje Palestine

PARIZ - Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da nijedna ofanziva, pokušaj aneksije ili prisilno preseljenje stanovništva neće zaustaviti međunarodni proces priznanja palestinske države.

"Nijedna ofanziva, pokušaj aneksije ili preseljenje stanovništva neće zaustaviti dinamiku koju smo započeli zajedno sa prestolonaslednikom, a kojoj su se već pridružili mnogi partneri", rekao je on nakon sastanka sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, prenosi Figaro. Makron je naglasio da se kreće u pravcu šire međunarodne podrške za palestinsku državnost, kao i da "mnogi partneri" već učestvuju u toj inicijativi. Pored toga, francuski lider je