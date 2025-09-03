Makron ne odustaje: Ni ofanziva, ni aneksija neće zaustaviti priznanje Palestine

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da nijedna ofanziva, pokušaj aneksije ili prisilno preseljenje stanovništva neće zaustaviti međunarodni proces priznanja palestinske države.

- Nijedna ofanziva, pokušaj aneksije ili preseljenje stanovništva neće zaustaviti dinamiku koju smo započeli zajedno sa prestolonaslednikom, a kojoj su se već pridružili mnogi partneri - rekao je on nakon sastanka sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, prenosi Figaro. Makron je naglasio da se kreće u pravcu šire međunarodne podrške za palestinsku državnost, kao i da "mnogi partneri" već učestvuju u toj inicijativi. Pored toga, francuski lider je