Makron: Ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje države Palestine

Danas pre 2 sata  |  Beta-AFP
Makron: Ofanziva Izraela neće zaustaviti priznavanje države Palestine
Predsednik Francuske Emanuel Makron je danas upozorio Izrael da nikakva njegova ofanziva ili pokušaj aneksije neće zaustaviti pokret za priznavanje države Palestine. „Nikakva ofanziva, pokušaj pripajanja ili raseljenja stanovnika neće poništiti dinamiku koju smo stvorili sa prestolonaslednikom i kojoj su se već pridružili brojni partneri“, rekao je on o svom razgovoru sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom Ben Salmanom. Makron je dodao da je „neprijvatljiva“
Kurir pre 20 minuta
IzraelPalestinaEmanuel MakronFrancuska

