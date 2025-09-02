Dominacija Srbije na Eurobasketu, uz krst i podsetnik za Pešića: Ove 3 stvari niste videli u TV prenosu

Reprezentacija Srbije je odradila posao u dosadašnja četiri kola grupne faze Eurobasketa.

Ima četiri pobede iz isto toliko odigranih utakmica. Dominaciju je pokazala protiv Češke (82:60) i tako potvrdila da polako podiže formu. Čeka je još teži rival u poslednjem kolu, a to je reprezentacija Turske. Biće to okršaj za prvo mesto u grupi što automatski donosi i nešto lakše rivale u drugoj u kojoj nema popravni, pošto samo pobednik prolazi dalje. Dobra vest je da je utorak dan pauze, tako da će imati malo više vremena za odmor, pripremu meča i sve što je