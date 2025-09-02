VIDEO „Uzeo sam tajm-aut, pazi, ovde se zbrčkate“: Urnebesan govor Pešića, sve je rekao u pet rečenica

Svetislav Pešić je jedan od najboljih trenera svih vremena i još jednom je to pokazao za 46 sekundi.

Srbija je demolirala Češku as 82:60 i tako ostala neporažena na Evrobasketu, ali je posebnu pažnju privukao jedan tajm-aut Pešića. Odlučio je u jednom trenutku da je potrebno podići borbenu gotovost ekipe, a to je opisao na fantastičan način. Srpski strateg je imao šta da kaže igračima, ali je u jednom trenutku pokazao i na Tristana Vukčevića i poručio „Tajm-aut je uzet, ne zbog ovoga, već…“ „Slušaj ovde, samo da znamo zašto sam uzeo tajm-aut. Ne zbog ovoga.